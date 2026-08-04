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Головна Новини дня Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24

Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 18:35
Удар РФ по Краматорську: кількість поранених зросла до 24 людей
Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Донецька ОВА

У Краматорську Донецької області збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару. Станом на 15:45 відомо про 24 поранених.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Новини.LIVE.

Російські авіабомби пошкодили житлові будинки, заклади освіти та цивільну інфраструктуру

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Краматорську зросла до 24 людей.

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, російські війська вранці 4 серпня скинули на місто дві авіабомби.

Внаслідок атаки пошкоджено шість багатоповерхових будинків, два заклади освіти, відділення банку, пошту, чотири торговельні об'єкти, вісім легкових автомобілів та інші об'єкти інфраструктури.

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Очільник ОВА зазначив, що остаточні наслідки російського обстрілу ще встановлюються.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місці удару, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 1
Допис Вадима Філашкіна. Скріншот: Telegram
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 1
Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 2
Рятувальник. Фото: Донецька ОВА
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 3
Ліквідація пожежі внаслідок авіаудару. Фото: Донецька ОВА

Новини.LIVE писали, що за даними прокуратури, приблизно о 10:17 російські війська, ймовірно, завдали удару по Краматорську авіабомбами ФАБ-250, оснащеними уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК). Один із боєприпасів влучив у житловий будинок у центральній частині міста. Поранення отримали чоловіки та жінки різного віку, їм надають необхідну медичну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що у Часовому Яру на Донеччині досі залишаються окремі цивільні мешканці, переважно літні люди, які не встигли виїхати. Через постійні бойові дії вони змушені ховатися у підвальних приміщеннях.

Донецька область Краматорськ Авіаудар
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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