Часів Яр у руїнах: у місті досі залишаються цивільні мешканці

Зруйнований Часів Яр. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

У Часовому Яру Донецької області досі перебувають поодинокі цивільні мешканці, переважно люди поважного віку, які не змогли евакуюватися. Через бойові дії вони змушені переховуватися у підвалах.

Про це речник 24 ОМБр імені короля Данила Костянтин Мельников розповів в ефірі Ранок.LIVE.

У Часовому Яру залишаються люди попри активні бойові дії

За словами Костянтина Мельникова, у Часовому Яру наразі залишаються окремі цивільні мешканці. Це здебільшого люди поважного віку, які через різні обставини не змогли залишити місто та переховуються у підвальних приміщеннях.

Водночас подібна ситуація спостерігається і в сусідній Костянтинівці. До початку повномасштабної війни там проживало близько 80 тисяч людей, і частина мешканців досі залишається у своїх домівках.

Цивільні ускладнюють роботу військових

Речник 24-ї окремої механізованої бригади зазначив, що присутність цивільного населення у зоні бойових дій створює додаткові труднощі для українських військових.

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За його словами, військові змушені враховувати ризики для мирних мешканців та уникати дій, які можуть поставити їх під загрозу. Коли ситуація у населених пунктах стає критичною, наявність цивільних залишається важливим фактором під час ухвалення рішень.

Часів Яр перетворився на руїни

Костянтин Мельников також розповів про стан міста. За його словами, від колись житлового та затишного Часового Яру залишилися переважно зруйновані будівлі, обгорілі конструкції та руїни.

Через масштабні пошкодження багато об’єктів міської інфраструктури вже не підлягають відновленню.

Новини.LIVE писали, що у Костянтинівці Донецької області перевіряють інформацію про можливий полон українських військовослужбовців. 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" повідомив, що встановлює всі деталі ситуації після появи відповідних заяв у російських інформаційних ресурсах.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують застосовувати тактику знищення населених пунктів на Покровському напрямку Донецької області. Окупанти руйнують будівлі та потенційні укриття, щоб ускладнити позиції українських військових.