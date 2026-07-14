Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командир 152-ї бригади: РФ не шкодує КАБів навіть для удару по одному бійцю

Командир 152-ї бригади: РФ не шкодує КАБів навіть для удару по одному бійцю

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 10:32
Командир 152-ї бригади заявив про тактику випаленої землі та масовані удари КАБами під Покровськом
Покровськ. Фото: inforesist.org

Російські війська продовжують використовувати тактику випаленої землі на Покровському напрямку. Окупанти знищують населені пункти та можливі укриття українських військових.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка, передає Новини.LIVE.

Командир 152-ї бригади розповів про тактику російських військ

За його словами, найбільшою загрозою для українських захисників залишається російська авіація, яка завдає масованих ударів керованими авіабомбами.

"Тактика росіян — це тактика випаленої землі, тобто знищити абсолютно всі споруди, абсолютно всі можливі укриття", — сказав Заїка.

Він зазначив, що окупанти не економлять боєприпаси навіть тоді, коли мають інформацію про перебування невеликої кількості українських військових.

Читайте також:

"Якщо у ворога є інформація щодо знаходження нашого розрахунку, то він не застосує один КАБ. Туди полетить три, чотири, п'ять КАБів. Їм без різниці, чи там одна людина, чи десять", — наголосив командир.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 11 липня завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області керованими авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька мирних жителів дістали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 липня російські війська масовано атакували Краматорськ і селище Біленьке на Донеччині сімома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок удару загинули четверо людей, серед них — 14-річний хлопець, ще 13 осіб дістали поранення, також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Донецька область війна в Україні Покровськ
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації