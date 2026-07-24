Часов Яр в руинах: в городе до сих пор остаются мирные жители

Разрушенный Часов Яр. Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Часовом Яре Донецкой области до сих пор находятся отдельные мирные жители, преимущественно люди старшего возраста, которые не смогли эвакуироваться. Из-за боевых действий они вынуждены укрываться в подвалах.

Об этом пресс-секретарь 24-й ОМБр имени короля Даниила Константин Мельников рассказал в эфире Ранок.LIVE.

В Часовом Яру остаются люди, несмотря на активные боевые действия

По словам Константина Мельникова, в Часовом Яру в настоящее время остаются отдельные мирные жители. Это в основном люди старшего возраста, которые по разным обстоятельствам не смогли покинуть город и укрываются в подвальных помещениях.

В то же время подобная ситуация наблюдается и в соседней Константиновке. До начала полномасштабной войны там проживало около 80 тысяч человек, и часть жителей до сих пор остается в своих домах.

Гражданские лица затрудняют работу военных

Пресс-секретарь 24-й отдельной механизированной бригады отметил, что присутствие гражданского населения в зоне боевых действий создает дополнительные трудности для украинских военных.

Читайте также:

По его словам, военные вынуждены учитывать риски для мирных жителей и избегать действий, которые могут подвергнуть их опасности. Когда ситуация в населенных пунктах становится критической, наличие гражданских лиц остается важным фактором при принятии решений.

Часов Яр превратился в руины

Константин Мельников также рассказал о состоянии города. По его словам, от некогда жилого и уютного Часового Яра остались преимущественно разрушенные здания, обгоревшие конструкции и развалины.

Из-за масштабных повреждений многие объекты городской инфраструктуры уже не подлежат восстановлению.

Новини.LIVE сообщали, что в Константиновке Донецкой области проверяют информацию о возможном пленении украинских военнослужащих. 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" сообщил, что выясняет все детали ситуации после появления соответствующих заявлений в российских информационных ресурсах.

Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают применять тактику уничтожения населенных пунктов на Покровском направлении Донецкой области. Оккупанты разрушают здания и потенциальные укрытия, чтобы затруднить позиции украинских военных.