Полк Скала сделал заявление о плене военных в Константиновке

Украинские военные в Константиновке. Фото: кадр из видео

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал распространенную российскими ресурсами информацию о якобы взятии в плен украинских военнослужащих в Константиновке Донецкой области. Там отметили, что в настоящее время ведется установление всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полк "Скала".

Плен бойцов полка "Скала" в Константиновке

В подразделении подтвердили, что выясняют все обстоятельства инцидента, однако подчеркнули, что не могут раскрывать детали боевой операции. По данным полка, российская пропаганда пытается использовать отдельный эпизод боя для создания ложного впечатления о ходе всей операции в городе.

Военные подчеркнули, что бои за Константиновку продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не определяют общую ситуацию на поле боя.

"Для полка плен сослуживцев — это чрезвычайно болезненная новость. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет содействовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", — говорится в сообщении.

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Также в полку сообщили, что в ходе тех же боев украинские военные взяли в плен двух российских оккупантов. Это свидетельствует об интенсивности боев и демонстрирует, что ситуацию нельзя оценивать только по одному отдельному эпизоду.

"Демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Враг традиционно использует военнопленных как инструмент информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование", — подчеркнули в полку "Скала".

Как писали Новини.LIVE, ранее в полку сообщали, что военные "Скалы" провели зачистку в Константиновке. Бойцы подняли в центре города украинский флаг.

В то же время в 19-м армейском корпусе заявили, что Силы обороны Украины продолжают контролировать Константиновку. Сообщение о якобы захваченном городе является очередной информационной манипуляцией.