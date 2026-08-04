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Головна Новини дня Росія скинула авіабомби на центр Краматорська: 22 людини поранені

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська: 22 людини поранені

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 14:33
Удар РФ по Краматорську — кількість поранених зросла до 22
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Донецька ОВА

Російські війська вранці 4 серпня завдали авіаудару по центру Краматорська. За оновленими даними, внаслідок атаки поранення отримало 22 цивільні людини.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська

За інформацією прокуратури, близько 10:17 окупанти, ймовірно, застосували авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК). Одне з влучань припало на житловий будинок у центрі міста.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська: 22 людини поранені - фото 1
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Донецька ОВА

Серед поранених — чоловіки та жінки різного віку. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще встановлюють. Унаслідок удару пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. На місці працюють рятувальники, медики та інші профільні служби.

Росія скинула авіабомби на центр Краматорська: 22 людини поранені - фото 2
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Донецька ОВА

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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У прокуратурі наголосили, що удар був цілеспрямовано завданий по цивільній інфраструктурі, та вкотре закликали жителів прифронтових громад евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Часовому Яру Донецької області досі залишаються поодинокі цивільні мешканці. Переважно це люди похилого віку, які через активні бойові дії не змогли евакуюватися та змушені ховатися у підвалах.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська раніше завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області, застосувавши авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.

Донецька область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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