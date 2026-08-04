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Главная Новости дня Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска: 22 человека ранены

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска: 22 человека ранены

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 14:33
Удар РФ по Краматорску — число раненых возросло до 22
Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Донецкая ОВА

Утром 4 августа российские войска нанесли авиаудар по центру Краматорска. По обновленным данным, в результате атаки ранения получили 22 мирных жителя.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска

По информации прокуратуры, около 10:17 оккупанты, вероятно, применили авиабомбы ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Одно из попаданий пришлось на жилой дом в центре города.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска: 22 человека ранены - фото 1
Разрушен многоэтажный дом. Фото: Донецкая ОВА

Среди раненых — мужчины и женщины разного возраста. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших и масштабы разрушений ещё устанавливаются. В результате удара повреждены жилые и нежилые здания. На месте работают спасатели, медики и другие профильные службы.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска: 22 человека ранены - фото 2
Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Донецкая ОВА

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре подчеркнули, что удар был целенаправленно нанесен по гражданской инфраструктуре, и в очередной раз призвали жителей прифронтовых громад эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в Часовом Яру Донецкой области до сих пор остаются единичные мирные жители. Преимущественно это пожилые люди, которые из-за активных боевых действий не смогли эвакуироваться и вынуждены прятаться в подвалах.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ранее нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, применив авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. В результате обстрела погиб один человек, ещё несколько человек получили ранения.

Донецкая область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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