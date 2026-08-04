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Главная Новости дня Удар по Краматорску: число пострадавших возросло до 24

Удар по Краматорску: число пострадавших возросло до 24

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 18:35
Удар РФ по Краматорску: число раненых возросло до 24 человек
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

В Краматорске Донецкой области увеличилось число пострадавших в результате российского авиаудара. По состоянию на 15:45 известно о 24 раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

Российские авиабомбы повредили жилые дома, учебные заведения и гражданскую инфраструктуру

Число пострадавших в результате российского удара по Краматорску возросло до 24 человек.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские войска утром 4 августа сбросили на город две авиабомбы.

В результате атаки повреждены шесть многоэтажных домов, два учебных заведения, отделение банка, почта, четыре торговых объекта, восемь легковых автомобилей и другие объекты инфраструктуры.

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Глава ОВА отметил, что окончательные последствия российского обстрела еще устанавливаются.

Спасательные и аварийные службы продолжают работать на месте удара, а информация о последствиях атаки уточняется.

Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 1
Сообщение Вадима Филашкина. Скриншот: Telegram
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 1
Поврежденный дом. Фото: Донецкая ОВА
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 2
Спасатель. Фото: Донецкая ОВА
Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла до 24 - фото 3
Ликвидация пожара в результате авиаудара. Фото: Донецкая ОВА

Новини.LIVE сообщали, что, по данным прокуратуры, примерно в 10:17 российские войска, вероятно, нанесли удар по Краматорску авиабомбами ФАБ-250, оснащенными унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Один из боеприпасов попал в жилой дом в центральной части города. Ранения получили мужчины и женщины разного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Новини.LIVE писали, что в Часовом Яру в Донецкой области до сих пор остаются отдельные мирные жители, преимущественно пожилые люди, которые не успели уехать. Из-за постоянных боевых действий они вынуждены укрываться в подвальных помещениях.

Донецкая область Краматорск Авиаудар
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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