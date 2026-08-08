Зеленський: Україна має домовленості зі США про щомісячні поставки ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Сербії 8 серпня 2026 року. Фото: кадр з пресконференції

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася зі США про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас глава держави наголосив, що нинішніх обсягів недостатньо, а у 2026 році вони стали меншими, ніж роком раніше.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем, інформує Новини.LIVE.

Україна отримуватиме ракети щомісяця

За словами президента, США залишаються основним виробником систем і ракет, здатних протидіяти балістичним загрозам.

"Кожного місяця чи будуть вони виділяти нам ракети? Так, у нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні", — заявив Зеленський.

Він не назвав конкретних обсягів поставок, пояснивши, що ця інформація може бути чутливою як для України, так і для її партнерів.

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Президент зазначив, що у 2026 році щомісячні поставки американських ракет стали меншими, ніж у 2025-му.

Україна шукає ракети в Європі

Паралельно Україна веде переговори з європейськими державами щодо додаткових ракет-перехоплювачів. Зеленський назвав серед країн, які мають відповідні можливості, Німеччину та Польщу.

Також Київ працює з Нідерландами та країнами Скандинавії. Президент наголосив, що Україна щодня проводить переговори з різними європейськими державами, щоб отримувати додаткові ракети поза межами американських пакетів допомоги.

"Я кожного дня спілкуюся з тією чи іншою державою Європи і близько Східних держав для того, щоб Україна отримувала поза американськими пакетами додаткові ракети", — сказав Зеленський.

За його словами, окремі країни вже допомагають Україні, однак президент не став розкривати кількість отриманих або очікуваних ракет.

Зеленський розповів про виробництво ракет Patriot

Глава держави також заявив, що близько чотирьох років тому звертався до тодішнього президента США Джо Байдена щодо можливості отримати ліцензії на виробництво ракет до Patriot в Україні.

За словами Зеленського, якби така ліцензія була надана тоді, Україна сьогодні могла б масово виробляти ракети-перехоплювачі самостійно.

Водночас президент наголосив, що питання протидії балістичним ракетам залишається одним із найскладніших для української протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді. Зустріч відбулася 8 серпня під час першого офіційного візиту українського президента до Сербії. Лідери провели переговори щодо двосторонніх відносин та подальшої співпраці.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сербія готує для України новий пакет гуманітарної допомоги. За словами Зеленського, допомога буде спрямована, зокрема, на медичну та енергетичну сфери, що особливо важливо для України в умовах повномасштабної війни.