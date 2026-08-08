Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з президентом Сербії у Белграді: заплановані переговори тет-а-тет

Зеленський зустрівся з президентом Сербії у Белграді: заплановані переговори тет-а-тет

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 11:57
Зеленський зустрівся з президентом Сербії у Белграді: заплановані переговори тет-а-тет
Президент України Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич. Фото: Reuters

Володимир Зеленський у Белграді розпочав офіційну зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем. Програма сьогоднішнього дня передбачає переговори тет-а-тет, розширене засідання делегацій, підписання меморандуму та спільну пресконференцію.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Перший візит до Сербії

Президент Володимир Зеленський вперше за час своєї каденції прибув до Сербії та анонсував важливі переговори на найвищому рівні.

 

Також під час візиту заплановані важливі переговори не тільки з президентом Сербії Александаром Вучичем, але й із прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Під час переговорів йтиметься про війну в Україні, розширення економічних зв’язків між Україною та Сербією та відносини з Європейським Союзом. 

Читайте також:

Після переговорів запланована зустріч із пресою.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Україна домовляється з Сербією про вільну торгівлю. Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами та вважає, що вони мають бути сильними і з потенціалом для розвитку. 

Також ми писали, що Александар Вучич готовий продавати зброю будь-якій європейській країні, навіть якщо після цього ця зброя буде передана ЗСУ. Він заявив, що його країна здатна виробляти значний обсяг боєприпасів, перевищуючи навіть виробничі потужності Франції.  

Володимир Зеленський Сербія Александар Вучич
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації