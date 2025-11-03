Відео
Вучич готовий продати зброю для ЗСУ — черговий "удар в спину" РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 01:07
Оновлено: 01:34
Сербія готова продати зброю ЄС — немає проблеми, якщо потім вона опиниться у ЗСУ
Сербський президент Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербії Александар Вучич готовий продавати зброю будь-якій європейській країні навіть якщо після цього ця зброя буде передана ЗСУ. Вучич вже запропонував Європейському Союзу об'ємну угоду з постачань боєприпасів.

Про це президент Сербії заявив в інтерв'ю німецькому часопису "Ціцерон".

Що Вучич заявив про зброю для ЗСУ

За словами голови сербської республіки, його країна здатна виробляти значний обсяг боєприпасів, перевищуючи навіть виробничі потужності Франції. Тому Вучич запропонував ЄС придбати весь запас сербських боєприпасів за довгостроковим контрактом задля безпеки Європи.

"Я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок в європейську безпеку", — зазначив Вучич.

Відповідаючи на питання про можливе використання боєприпасів в Україні, Вучич зазначив, що покупець може самостійно вирішувати, як використовувати придбані боєприпаси.

"Покупці можуть робити з ними (з боєприпасами, — ред.) що завгодно. Нам просто потрібен довгостроковий контракт, щоб ми могли планувати", — сказав сербський президент. 

Вучич вчергове підкреслив нейтральний статус Сербії у військових питаннях та її готовність до співпраці з європейськими арміями. Зараз ЄС розглядає пропозицію президента Вучича.

Раніше Вучич заявляв, що дуже стурбований зростанням воєнної напруги у світі. Він зробив незвичайний прогноз про те, що "всі готуються до війни".

Також президент Сербії заявив про готовність підтримати Україну у відновленні, зокрема, взяти участь у відбудові одного-двох міст або невеликого регіону.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
