Вучич готов продать оружие для ВСУ — очередной "удар в спину" РФ

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 01:07
обновлено: 01:34
Сербия готова продать оружие ЕС — нет проблем, если потом оно окажется в ВСУ
Сербский президент Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александар Вучич готов продавать оружие любой европейской стране даже если после этого это оружие будет передано ВСУ. Вучич уже предложил Европейскому Союзу объемное соглашение по поставкам боеприпасов.

Об этом президент Сербии заявил в интервью немецкому журналу "Цицерон".

Читайте также:

Что Вучич заявил об оружии для ВСУ

По словам главы сербской республики, его страна способна производить значительный объем боеприпасов, превышая даже производственные мощности Франции. Поэтому Вучич предложил ЕС приобрести весь запас сербских боеприпасов по долгосрочному контракту для безопасности Европы.

"Я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад в европейскую безопасность", — отметил Вучич.

Отвечая на вопрос о возможном использовании боеприпасов в Украине, Вучич отметил, что покупатель может самостоятельно решать, как использовать приобретенные боеприпасы.

"Покупатели могут делать с ними (с боеприпасами, — ред.) что угодно. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать", — сказал сербский президент.

Вучич в очередной раз подчеркнул нейтральный статус Сербии в военных вопросах и ее готовность к сотрудничеству с европейскими армиями. Сейчас ЕС рассматривает предложение президента Вучича.

Ранее Вучич заявлял, что очень обеспокоен ростом военного напряжения в мире. Он сделал необычный прогноз о том, что "все готовятся к войне".

Также президент Сербии заявил о готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности, принять участие в восстановлении одного-двух городов или небольшого региона.

Европейский союз оружие Сербия война в Украине Александар Вучич
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
