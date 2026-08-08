Зеленский встретился с президентом Сербии в Белграде: запланированы переговоры один на один

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич. Фото: Reuters

Владимир Зеленский в Белграде начал официальную встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем. Программа сегодняшнего дня предусматривает переговоры тет-а-тет, расширенное заседание делегаций, подписание меморандума и совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Первый визит в Сербию

Президент Владимир Зеленский впервые за время своего пребывания в должности прибыл в Сербию и анонсировал важные переговоры на высшем уровне.

Также в ходе визита запланированы важные переговоры не только с президентом Сербии Александаром Вучичем, но и с премьер-министром Джуро Мацутом. В ходе переговоров будут обсуждаться война в Украине, расширение экономических связей между Украиной и Сербией, а также отношения с Европейским Союзом.

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После переговоров запланирована встреча с прессой.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Украина договаривается с Сербией о свободной торговле. Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами и считает, что они должны быть крепкими и иметь потенциал для развития.

Также мы писали, что Александар Вучич готов продавать оружие любой европейской стране, даже если после этого это оружие будет передано ВСУ. Он заявил, что его страна способна производить значительный объём боеприпасов, превышающий даже производственные мощности Франции.