Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Сербии в Белграде: запланированы переговоры тет-а-тет

Зеленский встретился с президентом Сербии в Белграде: запланированы переговоры тет-а-тет

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 11:57
Зеленский встретился с президентом Сербии в Белграде: запланированы переговоры один на один
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич. Фото: Reuters

Владимир Зеленский в Белграде начал официальную встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем. Программа сегодняшнего дня предусматривает переговоры тет-а-тет, расширенное заседание делегаций, подписание меморандума и совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Первый визит в Сербию

Президент Владимир Зеленский впервые за время своего пребывания в должности прибыл в Сербию и анонсировал важные переговоры на высшем уровне.

 

Также в ходе визита запланированы важные переговоры не только с президентом Сербии Александаром Вучичем, но и с премьер-министром Джуро Мацутом. В ходе переговоров будут обсуждаться война в Украине, расширение экономических связей между Украиной и Сербией, а также отношения с Европейским Союзом.

Читайте также:

После переговоров запланирована встреча с прессой.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Украина договаривается с Сербией о свободной торговле. Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами и считает, что они должны быть крепкими и иметь потенциал для развития.

Также мы писали, что Александар Вучич готов продавать оружие любой европейской стране, даже если после этого это оружие будет передано ВСУ. Он заявил, что его страна способна производить значительный объём боеприпасов, превышающий даже производственные мощности Франции.

Владимир Зеленский Сербия Александар Вучич
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации