Головна Новини дня Зеленський: Україна домовляється з Сербією про вільну торгівлю

Зеленський: Україна домовляється з Сербією про вільну торгівлю

Дата публікації: 20 травня 2026 19:06
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 20 трав поговорив з президентом Сербії Александром Вучичем. Лідери зосередили увагу на двосторонніх відносинах між країнами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського та Вучича

"Обговорили з Президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", — розповів Зеленський.

За його словами, цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із Сербією

Вучич повідомив Зеленському про свою дипломатичну адженду на найближчий час. В результаті лідери домовились бути в контакті. 

Як писали Новини.LIVE з  посиланням на The Tegraph, Зеленський прагне долучити Європу до переговорів з Росією. Зокрема, йдеться про відновлення дипломатичного формату Е3 за участю Великої Британії, Франції та Німеччини.

Також президент повідомляв, що Україна готує економічну стратегію. За його словами, вона має бути спрямована на прискорення економічного зростання, створення нових робочих місць та формування умов, за яких українці залишатимуться в країні.

Володимир Зеленський Сербія Александар Вучич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
