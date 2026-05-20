Зеленский: Украина договаривается с Сербией о свободной торговле

Дата публикации 20 мая 2026 19:06
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры сосредоточили внимание на двусторонних отношениях между странами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Разговор Зеленского и Вучича

"Обсудили с Президентом Сербии Александром Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами. Мы оба считаем, что они должны быть сильными, и видим потенциал для развития", — рассказал Зеленский.

По его словам, в эти дни в Белграде будет работать определенный представитель правительства Украины — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Украина рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли с Сербией.

Вучич сообщил Зеленскому о своей дипломатической адженде на ближайшее время. В результате лидеры договорились быть в контакте.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на The Tegraph, Зеленский стремится привлечь Европу к переговорам с Россией. В частности, речь идет о восстановлении дипломатического формата Е3 с участием Великобритании, Франции и Германии.

Также президент сообщал, что Украина готовит экономическую стратегию. По его словам, она должна быть направлена на ускорение экономического роста, создание новых рабочих мест и формирование условий, при которых украинцы будут оставаться в стране.

Владимир Зеленский Сербия Александар Вучич
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
