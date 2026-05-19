Главная Новости дня Зеленский: Украина готовит экономическую стратегию

Дата публикации 19 мая 2026 22:47
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной работе Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины. В рамках встречи с участием премьер-министра Юлия Свириденко, чиновников и команды Офиса президента обсудили ключевые направления экономической политики и восстановления государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Новая экономическая стратегия Украины

Зеленский рассказал, что первым важным результатом должна стать подготовка комплексной экономической стратегии. По его словам, она должна быть направлена на ускорение экономического роста, создание новых рабочих мест и формирование условий, при которых украинцы будут оставаться в стране и развивать бизнес внутри Украины.

"Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине", — сказал президент.

Глава государства отметил, что вторым направлением стала подготовка к Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске. Ожидается, что мероприятие станет одной из ключевых международных площадок для обсуждения быстрого восстановления и повышения экономической устойчивости государства.

Отдельно президент поблагодарил участников встречи и международных партнеров, которые присоединились к работе группы. Среди них — Ajay Banga, Marta Kos, Rishi Sunak, Wolfgang Ischinger, а также представителей международных финансовых и инвестиционных структур.

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский рассказал, что Украина готовит новые инвестиционные проекты. Во время встречи с Оксаной Маркаровой они скоординировали работу по важным секторам нашей экономики.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
