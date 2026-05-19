Создал более 5 000 полотен: Зеленские посетили выставку Ивана Марчука

Дата публикации 19 мая 2026 21:34
Елена и Владимир Зеленские на выставке Ивана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одним из величайших украинских художников современности является Иван Марчук. Он создал собственный стиль и технику в искусстве, а мир увидел более 5000 его полотен. Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили выставку художника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Зеленские на выставке Ивана Марчука

Супруги Зеленские посетили выставку работ "Иван Марчук. Музейные коллекции" в Шоколадном доме, который открылся впервые с 2022 года специально для этой экспозиции.

Выставка Ивана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленские на выставке Ивана Марчука на выставке Ивана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Иван Марчук и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Работы Ивана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам президента, Иван Марчук создал более 5000 полотен, и большинство из них — об Украине. Работы художника присутствуют на выставках в разных частях мира. В основном они об украинских пейзажах, ленендах, истории, культуре и наших людях.

"Десятилетиями советский режим не давал Ивану Марчуку раскрыться в полной мере, но несмотря на все он смог и сейчас продолжает работать для Украины и с Украиной", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил художника за творчество, которое поддерживает, вдохновляет и делает Украину узнаваемой.

Как писали Новини.LIVE, 19 мая Зеленский также встретился с Оксаной Маркаровой. Они обсудили приоритетные направления сотрудничества с международными партнерами в сфере экономики и инвестиций.

Также президент рассказал, что начался процесс по перезахоронению главы украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии в Украине. По его словам, украинский народ заслуживает свою историческую память.

Владимир Зеленский Елена Зеленская Иван Марчук выставки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
