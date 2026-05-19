Створив понад 5 000 полотен: Зеленські відвідали виставку Івана Марчука

Олена та Володимир Зеленські на виставці Івана Марчука.

Одним із найвидатніших українських митців сьогодення є Іван Марчук. Він створи власний стиль і техніку у мистецві, а світ побачив понад 5000 його полотен. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали виставку художника.

Подружжя Зеленських відвідало виставку робіт "Іван Марчук. Музейні колекції" в Шоколадному будинку, який відкрився вперше з 2022 року спеціально для цієї експозиції.

За словами президента, Іван Марчук створив понад 5000 полотен, і більшість з них — про Україну. Роботи художника присутні на виставках у різних частинах світу. Здебільшого вони про українські краєвиди, лененди, історію, культуру та наших людей.

"Десятиліттями радянський режим не давав Івану Марчуку розкритися повною мірою, але попри все він зміг і зараз продовжує працювати для України і з Україною", — наголосив глава держави.

Він подякував митцю за творчість, яка підтримує, надихає та робить Україну впізнаваною.

Також президент розповів, що розпочався процес щодо перепоховання голови українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії в Україні. За його словами, український народ заслуговує на свою історичну памʼять.