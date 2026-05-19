Головна Новини дня Створив понад 5 000 полотен: Зеленські відвідали виставку Івана Марчука

Створив понад 5 000 полотен: Зеленські відвідали виставку Івана Марчука

Дата публікації: 19 травня 2026 21:34
Олена та Володимир Зеленські на виставці Івана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Одним із найвидатніших українських митців сьогодення є Іван Марчук. Він створи власний стиль і техніку у мистецві, а світ побачив понад 5000 його полотен. Сьогодні Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали виставку художника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Зеленські на виставці Івана Марчука

Подружжя Зеленських відвідало виставку робіт "Іван Марчук. Музейні колекції" в Шоколадному будинку, який відкрився вперше з 2022 року спеціально для цієї експозиції.

Іван Марчук
Виставка Івана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленські на виставці Івана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Іван Марчук та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Роботи Івана Марчука. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами президента, Іван Марчук створив понад 5000 полотен, і більшість з них — про Україну. Роботи художника присутні на виставках у різних частинах світу. Здебільшого вони про українські краєвиди, лененди, історію, культуру та наших людей.

"Десятиліттями радянський режим не давав Івану Марчуку розкритися повною мірою, але попри все він зміг і зараз продовжує працювати для України і з Україною", — наголосив глава держави.

Він подякував митцю за творчість, яка підтримує, надихає та робить Україну впізнаваною.

Як писали Новини.LIVE, 19 травня Зеленський також зустрівся з Оксаною Маркаровою. Вони обговорили пріоритетні напрямки співпраці з міжнародними партнерами у сфері економіки та інвестицій.

Також президент розповів, що розпочався процес щодо перепоховання голови українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії в Україні. За його словами, український народ заслуговує на свою історичну памʼять.

Володимир Зеленський Олена Зеленська Іван Марчук виставки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
