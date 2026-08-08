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Главная Новости дня Зеленский: У Украины есть договоренности с США о ежемесячных поставках ракет для Patriot

Зеленский: У Украины есть договоренности с США о ежемесячных поставках ракет для Patriot

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 14:49
Зеленский: У Украины есть договоренности с США о ежемесячных поставках ракет для Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Сербии 8 августа 2026 года. Фото: кадр с пресс-конференции

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. В то же время глава государства подчеркнул, что нынешних объемов недостаточно, а в 2026 году они стали меньше, чем годом ранее.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Новини.LIVE.

Украина будет получать ракеты ежемесячно

По словам президента, США остаются основным производителем систем и ракет, способных противостоять баллистическим угрозам.

"Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет", — заявил Зеленский.

Он не назвал конкретных объемов поставок, пояснив, что эта информация может быть конфиденциальной как для Украины, так и для ее партнеров.

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Президент отметил, что в 2026 году ежемесячные поставки американских ракет сократились по сравнению с 2025 годом.

Украина ищет ракеты в Европе

Параллельно Украина ведет переговоры с европейскими странами о дополнительных ракетах-перехватчиках. Зеленский назвал среди стран, обладающих соответствующими возможностями, Германию и Польшу.

Также Киев сотрудничает с Нидерландами и странами Скандинавии. Президент подчеркнул, что Украина ежедневно ведет переговоры с различными европейскими государствами, чтобы получать дополнительные ракеты за пределами американских пакетов помощи.

"Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты вне рамок американских пакетов", — сказал Зеленский.

По его словам, отдельные страны уже помогают Украине, однако президент не стал раскрывать количество полученных или ожидаемых ракет.

Зеленский рассказал о производстве ракет Patriot

Глава государства также заявил, что около четырех лет назад обращался к тогдашнему президенту США Джо Байдену по поводу возможности получения лицензии на производство ракет для системы Patriot в Украине.

По словам Зеленского, если бы такая лицензия была предоставлена тогда, Украина сегодня могла бы массово производить ракеты-перехватчики самостоятельно.

В то же время президент подчеркнул, что вопрос противодействия баллистическим ракетам остается одним из самых сложных для украинской противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. Встреча состоялась 8 августа в ходе первого официального визита украинского президента в Сербию. Лидеры провели переговоры по двусторонним отношениям и дальнейшему сотрудничеству.

Как сообщали Новини.LIVE, Сербия готовит для Украины новый пакет гуманитарной помощи. По словам Зеленского, помощь будет направлена, в частности, на медицинскую и энергетическую сферы, что особенно важно для Украины в условиях полномасштабной войны.

Владимир Зеленский Сербия Patriot
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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