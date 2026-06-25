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Ніякої угоди не було: Рубіо спростував "домовленості Анкориджа"

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 21:26
Переговори в Анкориджі — угоди між Трампом і Путіним не було
Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Eric Lee/Pool

У США заперечують існування будь-яких таємних домовленостей між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним під час зустрічі в Анкориджі, про які останнім часом активно заявляє Кремль. Переговори на Алясці не завершилися жодною угодою щодо війни в Україні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на полях саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Манамі. 

На саміті в Анкориджі не було угод

Рубіо розповів, що президент США протягом тривалого часу намагався знайти шлях до завершення російсько-української війни, однак зустріч на Алясці не принесла конкретних результатів.

"Президент намагався завершити війну в Україні протягом року і півтора, але на Алясці не було угоди. Була пропозиція на Алясці, але це ніколи не було угодою", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у серпні минулого року завершилася достроково. Під час переговорів сторонам не вдалося досягти порозуміння щодо можливих шляхів припинення війни Росії проти України.

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Попри це, російська влада та пропагандистські ресурси продовжують поширювати твердження про нібито укладені в Анкориджі домовленості. Зокрема, у Кремлі заявляють, що вони передбачали виведення українських військ із Донбасу та замороження лінії фронту на інших ділянках.

Як писали Новини.LIVE, раніше в Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та ЄС. В Кремлі зазначили, що Володимир Зеленський висуває "грубі та нереалістичні умови стосовно закінчення війни".

Водночас Путін заявив, що не бачить підстав для прямих переговорів із Зеленським. Він також традиційно звинуватив Україну в атаках на територію Росії.

переговори Дональд Трамп Росія Марко Рубіо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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