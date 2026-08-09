Зеленский прокомментировал вероятность баллистических ударов по РФ ближайшей осенью

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что этой осенью РФ подвергнется массированным ударам баллистическими ракетами. Дело в том, что в украинских ракетах используются иностранные комплектующие. Чтобы активно применять баллистические ракеты, необходимо иметь большое количество элементов для их изготовления.

Об этом глава государства заявил в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 8 августа, передает Новини.LIVE.

Вероятность баллистических атак на РФ

Президент Зеленский подчеркнул: некоторые вещи зависят не от Украины. В украинских ракетах есть иностранные комплектующие — для производства большого количества баллистических ракет требуется много компонентов, которые производятся за рубежом.

"Верю, что будет позитивное применение и будет результат... Когда говорим о массовом применении (баллистических ракет, — Ред.), мы должны понимать, что потребуются поставки большого количества таких элементов и из других стран, поэтому это зависит от готовности к заключению таких контрактов", — подчеркнул украинский лидер.

Также он добавил, что за производство баллистических ракет в Украине в первую очередь отвечает компания Fire Point.

Читайте также:

Антибаллистический проект

По словам президента Зеленского, на данный момент продолжается работа над еще одним антибаллистическим проектом. За реализацию инициативы отвечают компании Raytheon, Lockheed Martin и Fire Point. Глава государства считает, что на воплощение этой идеи потребуется меньше времени, чем на производство ракет для Patriot.



"Я не могу просто сказать, что это будет через месяц, два или три. Я так не хочу говорить. Давайте мы это сделаем. Дай Бог... Наши инженеры, конструкторы — я очень в них верю, у нас очень талантливые ребята. Считаю, что Fire Point и одна государственная компания, не буду называть название, смогли создать сейчас баллистическую ракету", — отметил Владимир Зеленский.

Кто и почему выступает против украинской баллистики

Владимир Зеленский заявил, что в мире не очень много людей и компаний, которые хотели бы, чтобы Украина имела собственную баллистику. РФ — не единственная страна, которая выступает против такой перспективы. Причина кроется в конкуренции.

"Понимаете, что такое баллистика в Украине? Понимаете, что такое своя баллистическая ракета или своя противоракетная система? На европейском континенте пока что нет собственной ПВО, способной сбивать баллистические ракеты... И появляется Украина. И, безусловно, есть то, что есть. Такова жизнь", — объяснил глава государства.

При каком условии Украина может победить

По мнению президента Зеленского, Украина может достойно преодолеть все вызовы и победить, но это произойдет, если в государстве будут царить взаимопонимание, уважение и единство.

"У всех есть вызовы, у всех есть своя работа. Но если мы будем оставаться сильным государством, каким все нас видят в мире, он (Путин, — Ред.) ничего не сделает с Украиной, не сможет сломить нас. Он, безусловно, очень на это рассчитывает. С начала войны он не сломил нас, хочет сделать это в какой-то момент", — отметил украинский лидер.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского ТСН сообщал, что Россия создала вокруг Москвы три уровня ПВО. Для этого в столицу РФ стянули системы из разных регионов. Глава государства отметил, что после войны Украина получит серьезные гарантии безопасности от США.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский не верит, что РФ победит в войне. В интервью ТСН глава государства заявил, что Кремль может только оказывать давление на Украину. Речь идет о нанесении ракетных ударов, запугивании и кибератаках.