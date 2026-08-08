Зеленський заявив про гарантії безпеки від США після війни

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Після завершення війни Україна матиме потужні гарантії безпеки від США на випадок повторної російської агресії. Водночас Росія, за словами Володимира Зеленського, була змушена створити навколо Москви три рівні протиповітряної оборони, стягнувши системи ППО з різних регіонів.

Про це президент України розповів в інтерв’ю "ТСН", передає Новини.LIVE.

США нададуть Україні гарантії безпеки

Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Україна розраховує на серйозні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів.

За його словами, ці гарантії мають стати запобіжником на випадок, якщо Росія знову спробує розпочати агресію проти України.

Президент наголосив, що питання безпеки залишається одним із ключових у майбутніх домовленостях про завершення війни.

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Росія посилила ППО навколо Москви

Зеленський також розповів про масштабне посилення російської протиповітряної оборони в районі Москви.

За словами президента, навколо російської столиці створили три кільця ППО. Для цього Росії довелося перекидати відповідні системи з інших регіонів країни.

Частину засобів протиповітряної оборони, як зазначив Зеленський, також направили на захист Санкт-Петербурга.

Президент підкреслив, що навіть значна кількість систем ППО не гарантує абсолютного захисту від ударів.

"Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається. І все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", — заявив Зеленський.

Зеленський розповів про далекобійну операцію України

Глава держави також згадав одну з українських далекобійних операцій, проведених у відповідь на російські удари по українській логістиці.

За його словами, внаслідок цієї операції російська сторона зазнала значних економічних втрат. Зеленський оцінив їх приблизно в один трильйон рублів.

Президент не уточнив усіх деталей операції, однак зазначив, що Україна продовжує розвивати далекобійні можливості та шукати технологічні способи протидії російським системам ППО.

Новини.LIVE писали, що в цьому ж інтерв'ю Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зможе здобути перемогу у війні проти України. За його словами, Кремль і надалі намагатиметься чинити тиск за допомогою ракетних атак, кібератак та залякування.

Також Новини.LIVE інформували, що США продовжує підтримувати Україну. 7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт Ліндсі Грема, спрямований на посилення санкцій проти Росії та Ірану. Тепер документ може перейти до подальшого розгляду в Палаті представників США.