За неделю Россия выпустила по Украине 61 ракету, 1560 дронов и 1540 авиабомб

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате ночных массированных обстрелов Одессы, Харькова, Павлограда и других регионов зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов, объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Только за одну неделю враг выпустил по украинским городам 61 ракету, 1560 дронов и 1540 авиабомб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Разрушения многоэтажных домов и порта

Наиболее серьезные повреждения жилого сектора зафиксированы в Харькове, где враг попал непосредственно в многоэтажный дом.

"В Харькове прямым попаданием дрона разрушены четыре этажа обычного жилого многоэтажного дома. Десятки людей ранены, двое погибли", — рассказал Владимир Зеленский.

В Одессе под удар попали объекты продовольственной логистики и портовая зона.

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"В Одессе и области продолжаются ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение населения после жестокого удара по энергетике. Этой ночью также были повреждены жилые дома и порт. Именно так россияне систематически ведут войну против продовольственной безопасности мира. На данный момент известно о восьми пострадавших", — отметил президент.

Удар по Павлограду

Кроме того, жестокой атаке подвергся Павлоград, где под обстрелом оказалась зона вблизи крупного торгового центра и энергетическая инфраструктура. Ранения получили девять человек, среди которых четверо детей.

Масштабы недельного террора поражают, поэтому президент вновь подчеркнул острую необходимость в дополнительных системах ПВО и новых санкционных пакетах против российского оборонного комплекса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Путин пытается подтолкнуть Беларусь к полномасштабной открытой войне с Украиной. Сейчас два крупных белорусских завода уже активно работают на обеспечение военных нужд Москвы и Санкт-Петербурга, поставляя оккупантам скрытую экономическую и логистическую помощь.

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский не уверен, что этой осенью украинская армия сможет наносить массированные удары баллистическими ракетами по РФ. Для производства большого количества баллистических ракет требуется много компонентов, которые производятся только за рубежом, поэтому не всё зависит от Украины.