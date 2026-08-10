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Главная Новости дня Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: повреждены дома, есть раненые

Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: повреждены дома, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:03
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили
Последствия обстрела Запорожья 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

Утром 10 августа российская армия атаковала Запорожье. Управляемые авиабомбы попали в жилые дома. На данный момент известно, что пострадали как минимум трое горожан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Удары по Запорожью

По словам Ивана Федорова, враг поразил жилые дома, возникли возгорания транспортных средств.

Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: повреждены дома, есть раненые - фото 1
Поврежденный автомобиль в Запорожье в результате обстрела 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

В настоящее время угроза применения управляемых авиационных бомб в Запорожской области сохраняется.

Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: повреждены дома, есть раненые - фото 2
Жители Запорожья на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Федоров призвал всех, кто нуждается в помощи, обратиться в городской колл-центр или на горячую линию Запорожской ОВА.

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Поврежденный дом в результате обстрела 10 августа. Фото: Запорожская ОВА

На месте попаданий продолжается спасательная операция.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду Сумы-Киев. Локомотив загорелся. Пассажиров эвакуировали, никто не погиб.

Также мы писали, что Россия нанесла массированные удары по Харькову, Одессе и Павлограду. Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом защитить украинское небо.

Запорожье обстрелы КАБ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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