Ночной обстрел Запорожья 11 августа: известны последствия

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Ночной массированный удар 11 августа по Запорожью унес жизни шестерых человек, ещё почти два десятка получили ранения. Российские войска применили против областного центра ракеты и управляемые авиационные бомбы, нанеся существенный ущерб местной инфраструктуре и жилому фонду.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Обстрелы Запорожья 11 августа и их последствия

Российская армия осуществила масштабную комбинированную атаку на Запорожье ночью 11 августа. Для нанесения удара по мирному областному центру противник одновременно применил различное вооружение: город обстреляли ракетами и сбросили на него управляемые авиационные бомбы.

В результате этого массированного обстрела есть жертвы среди гражданского населения. На данный момент известно о шести погибших жителях города. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 19 человек. Последствия вражеских попаданий разбросаны по разным районам города.

В частности, от взрывов сильно пострадала городская застройка. Значительные повреждения получили как минимум четыре многоквартирных жилых дома. Также под удар попали объекты нежилой инфраструктуры Запорожья. В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, а всем пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, российские войска ежедневно атакуют Запорожье с применением тяжелого вооружения. В частности, утром 10 августа россияне нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами, поразив жилые дома и ранив как минимум троих местных жителей.

Уже на следующую ночь, в ночь на 11 августа, вражеские войска совершили новую комбинированную атаку на Запорожье с применением баллистических ракет и КАБ, в результате чего вновь были повреждены жилые массивы, возникли сбои с электроснабжением, а среди гражданского населения появились новые пострадавшие.