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Головна Новини дня У Запоріжжі через атаку РФ загиблі та десятки поранених

У Запоріжжі через атаку РФ загиблі та десятки поранених

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 02:20
Обстріл Запоріжжя 11 серпня - 5 людей загинули, 20 постраждали
Палаюче авто у Запоріжжі після атаки РФ: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч проти 11 серпня завдали по Запоріжжю удари КАБами та авіабомбами. Наразі вже відомо про постраждалих, а кількість постраждалих постійно зростає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Чергові наслідки атаки РФ по Запоріжжю 11 серпня

"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що перед цим було відомо про 9 постраждалих.

Запоріжжя під ударом 11 серпня - є загиблі і постраждалі
Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ були пошкоджені будинки, атаковані промислові об'єкти та інфраструктура. Зокрема, пошкоджено гаражний кооператив.

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Також ми писали, що 10 серпня ворог завдав удари по житловим будинкам у Запоріжжі. Через атаку постраждали люди.

Запоріжжя обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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