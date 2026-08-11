Обстріл Запоріжжя 11 серпня - 5 людей загинули, 20 постраждали

Палаюче авто у Запоріжжі після атаки РФ: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни в ніч проти 11 серпня завдали по Запоріжжю удари КАБами та авіабомбами. Наразі вже відомо про постраждалих, а кількість постраждалих постійно зростає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Чергові наслідки атаки РФ по Запоріжжю 11 серпня

"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав глава Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зауважимо, що перед цим було відомо про 9 постраждалих.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки РФ були пошкоджені будинки, атаковані промислові об'єкти та інфраструктура. Зокрема, пошкоджено гаражний кооператив.

Читайте також:

Також ми писали, що 10 серпня ворог завдав удари по житловим будинкам у Запоріжжі. Через атаку постраждали люди.