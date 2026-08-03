Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала Запоріжжя КАБами: серед тяжкопоранених підліток

Росія атакувала Запоріжжя КАБами: серед тяжкопоранених підліток

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 10:16
Росія скинула 8 авіабомб на Запоріжжя: наслідки масованого удару
Медики екстреної допомоги рятують поранених. Фото: ДСНС Запоріжжя

Запоріжжя зазнало масованого бомбардування: протягом півтори години російські війська скинули на цивільні квартали міста вісім керованих авіабомб. Внаслідок атаки загинула літня жінка, ще понад тридцять людей отримали поранення, а десятки житлових будинків зазнали суттєвих руйнувань.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росія бомбардувала Запоріжжя понад 1,5 години

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію після серії російських авіаударів, які пошкодили 85 житлових будинків. Атака, що тривала півтори години і не зачепила жодного військового об'єкта, обірвала життя 71-річної містянки та поранила ще десятьох осіб, серед яких є 16-річна дівчина.

Іван Федоров наголосив у прямому ефірі, що серед атакованих об'єктів жодної військової цілі. Постраждала виключно житлова забудова. Цей масований удар тривав загалом півтори години. Рятувальники, медичні бригади, комунальники та всі відповідальні відомства оперативно прибули на місця влучань, розпочавши роботу з перших хвилин після вибухів.

Медики борються за життя трьох пацієнтів, які перебувають у вкрай тяжкому стані: 16-річна дівчина, 75-річна жінка та 78-річний чоловік. Решта семеро госпіталізованих стабілізовані, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, усі вони отримують належне лікування.

Читайте також:

Окрім людських жертв, місто зазнало значних інфраструктурних збитків від прямого впливу боєприпасів. Вибухові хвилі та уламки понівечили 22 багатоповерхові будинки та 63 приватні садиби. У квартирах та будинках містян зірвано покрівлі, зруйновано балкони та масово повибивало віконні шибки.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російська армія регулярно використовує КАБи по Запоріжжю. Так у неділю, 2 серпня, удар було спрямовано на приватний сектор міста від чого загинула людина.

Через інтенсивні обстріли та зростаючу кількість зруйнованих й пошкоджених об'єктів, будинки потрібно якомога швидше ремонтувати. Запорізька міська рада під час чергового засідання затвердила масштабний пакет фінансової допомоги, спрямований на подолання руйнувань від ворожих обстрілів. Виділені кошти передбачають насамперед термінове відновлення пошкодженого житлового фонду.

Запоріжжя обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації