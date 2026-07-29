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Головна Новини дня У Запоріжжі виділили 40 мільйонів на ремонт зруйнованого житла

У Запоріжжі виділили 40 мільйонів на ремонт зруйнованого житла

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 18:43
Запорізька міськрада виділила 40 млн гривень на ремонт зруйнованого житла
Зруйнована багатоповерхівка у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Депутати Запорізької міської ради під час чергового засідання ухвалили масштабний пакет фінансової допомоги для ліквідації наслідок ворожих обстрілів. Місцеві обранці виділили колосальні кошти на термінове відновлення житлового фонду, який зазнав суттєвих руйнувань через атаки російських окупантів. Крім того, влада передбачила значні грошові вливання для підтримки комунального сектору, вимушених переселенців та представників малого бізнесу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву виконуючої обов'язки міського голови Запоріжжя Регіни Харченко.

Фінансування відновлювальних робіт

Під час 38 сесії міськради, яка знову відбулася в укритті, депутати розподілили понад 72 мільйони гривень державної субвенції та перенаправили кошти на ліквідацію наслідків обстрілів і підтримку містян.

Близько 40 мільйонів гривень чиновники спрямували безпосередньо на капітальний ремонт понівечених будівель та заміну зруйнованих покрівель.

"Майже 40 млн гривень у нас пішло на допомогу з ремонтом пошкоджених будинків і покрівель. Ще понад 50 млн грн передбачили для комунальних підприємств, тому що наші комунальники то герої, вони і готують місто до зими, і ліквідовують наслідки російських атак", — повідомила Регіна Харченко.

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Також у місті планують активно розвивати безкоштовну послугу спеціалізованого соціального таксі для громадян із обмеженими фізичними можливостями.

Підтримка переселенців

Ще місцева влада підписала стратегічну угоду про довготривалу співпрацю з відомим міжнародним благодійним фондом "Карітас". Завдяки цій програмі волонтери повністю відремонтують та укомплектують новими меблями 11 квартир для сімей внутрішньо переміщених осіб.

Також окреме рішення стосується підприємців, чиє майно чи виробничі потужності можуть постраждати від подальших обстрілів. Місто компенсуватиме їм 50% первинного страхового внеску за відповідним полісом.

Як писали Новини.LIVE раніше, в Запоріжжі постійно фіксують масштабні руйнування цивільної та критичної інфраструктури через російські атаки. Днями росіяни атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, заклад освіти, складська приміщення та загинула людина.

Також ми писали, що ворог вдарив по житловому кварталу Запоріжжя і 25 липня. Тоді постраждали 9 людей, а одна особа загинула.

Запоріжжя компенсація зруйноване житло
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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