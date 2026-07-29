Запорожский горсовет выделил 40 млн гривен на ремонт разрушенного жилья

Разрушенное многоэтажное здание в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Депутаты Запорожского городского совета на очередном заседании приняли масштабный пакет мер финансовой помощи для ликвидации последствий вражеских обстрелов. Местные депутаты выделили колоссальные средства на срочное восстановление жилого фонда, который подвергся значительным разрушениям в результате атак российских оккупантов. Кроме того, власти предусмотрели значительные финансовые вливания для поддержки коммунального сектора, вынужденных переселенцев и представителей малого бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление исполняющей обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко.

Финансирование восстановительных работ

В ходе 38-й сессии горсовета, которая вновь прошла в укрытии, депутаты распределили более 72 миллионов гривен государственной субвенции и перенаправили средства на ликвидацию последствий обстрелов и поддержку горожан.

Около 40 миллионов гривен чиновники направили непосредственно на капитальный ремонт поврежденных зданий и замену разрушенных кровель.

"Почти 40 млн гривен у нас ушло на помощь в ремонте поврежденных домов и кровель. Еще более 50 млн грн предусмотрели для коммунальных предприятий, потому что наши коммунальщики — настоящие герои: они и готовят город к зиме, и ликвидируют последствия российских атак", — сообщила Регина Харченко.

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Также в городе планируют активно развивать бесплатную услугу специализированного социального такси для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Поддержка переселенцев

Кроме того, местные власти подписали стратегическое соглашение о долгосрочном сотрудничестве с известным международным благотворительным фондом «Каритас». Благодаря этой программе волонтеры полностью отремонтируют и укомплектуют новой мебелью 11 квартир для семей внутренне перемещенных лиц.

Также отдельное решение касается предпринимателей, чье имущество или производственные мощности могут пострадать от дальнейших обстрелов. Город компенсирует им 50% первоначального страхового взноса по соответствующему полису.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Запорожье постоянно фиксируются масштабные разрушения гражданской и критической инфраструктуры в результате российских атак. На днях россияне атаковали Запорожье ракетами КАБ. В результате обстрела были повреждены дома, учебное заведение, складские помещения, а также погиб один человек.

Также мы писали, что враг нанёс удар по жилому кварталу Запорожья и 25 июля. Тогда пострадали 9 человек, а один человек погиб.