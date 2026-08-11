Обстрел Запорожья 11 августа — 5 человек погибли, 20 пострадали

Горящая машина в Запорожье после атаки РФ: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 11 августа россияне нанесли по Запорожью удары с помощью КАБ и авиабомб. На данный момент уже известно о пострадавших, и их число постоянно растет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Очередные последствия атаки РФ на Запорожье 11 августа

"Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своём Telegram-канале.

Отметим, что ранее было известно о 9 пострадавших.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье в результате комбинированной атаки РФ были повреждены дома, атакованы промышленные объекты и инфраструктура. В частности, поврежден гаражный кооператив.

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