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Главная Новости дня В Запорожье из-за атаки РФ есть погибшие и десятки раненых

В Запорожье из-за атаки РФ есть погибшие и десятки раненых

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 02:20
Обстрел Запорожья 11 августа — 5 человек погибли, 20 пострадали
Горящая машина в Запорожье после атаки РФ: t.me/ivan_fedorov_zp

В ночь на 11 августа россияне нанесли по Запорожью удары с помощью КАБ и авиабомб. На данный момент уже известно о пострадавших, и их число постоянно растет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Очередные последствия атаки РФ на Запорожье 11 августа

"Пять человек погибли, еще 20 ранены: к сожалению, растёт число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своём Telegram-канале.

Отметим, что ранее было известно о 9 пострадавших.

Запоріжжя під ударом 11 серпня - є загиблі і постраждалі
Пост Федорова. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье в результате комбинированной атаки РФ были повреждены дома, атакованы промышленные объекты и инфраструктура. В частности, поврежден гаражный кооператив.

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Также мы писали, что 10 августа враг нанес удары по жилым домам в Запорожье. В результате атаки пострадали люди.

Запорожье обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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