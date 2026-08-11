Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Запорожсталь" приостановила работу после удара РФ: погибли рабочие

"Запорожсталь" приостановила работу после удара РФ: погибли рабочие

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 17:52
Удар РФ по "Запорожстали": что известно
Спасатель. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска нанесли баллистический удар по промышленной площадке в Запорожье. В результате атаки погибли семь работников "Запорожстали", еще 21 сотрудник получил ранения.

Об этом предприятие сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

"Запорожсталь" полностью остановила работу

По данным предприятия, удар произошел сразу после объявления воздушной тревоги, когда работники направлялись в укрытие. В "Метинвесте" заявили, что оказывают необходимую помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.

"Запорожсталь" приостановила работу после удара РФ: погибли рабочие - фото 1
Пост предприятия. Фото: скриншот

Атака повредила энергетические подразделения и инфраструктуру запорожских предприятий "Метинвеста", а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств. Работа "Запорожстали" в настоящее время полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях.

Специалисты оценивают масштабы повреждений, определяют возможности и сроки восстановления и проводят аварийно-ремонтные работы. В знак траура по погибшим работникам на предприятиях "Метинвеста" приспустили флаги. В компании выразили соболезнования семьям и близким всех, кто погиб в результате российской атаки.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 11 августа российские войска атаковали Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате ударов были повреждены жилые дома, промышленные объекты и городская инфраструктура.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 10 августа российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате атаки были повреждены жилые дома.

Запорожье война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации