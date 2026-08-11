Удар РФ по "Запорожстали": что известно

Спасатель. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска нанесли баллистический удар по промышленной площадке в Запорожье. В результате атаки погибли семь работников "Запорожстали", еще 21 сотрудник получил ранения.

Об этом предприятие сообщило в соцсетях, передает Новини.LIVE.

"Запорожсталь" полностью остановила работу

По данным предприятия, удар произошел сразу после объявления воздушной тревоги, когда работники направлялись в укрытие. В "Метинвесте" заявили, что оказывают необходимую помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.

Пост предприятия. Фото: скриншот

Атака повредила энергетические подразделения и инфраструктуру запорожских предприятий "Метинвеста", а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств. Работа "Запорожстали" в настоящее время полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях.

Специалисты оценивают масштабы повреждений, определяют возможности и сроки восстановления и проводят аварийно-ремонтные работы. В знак траура по погибшим работникам на предприятиях "Метинвеста" приспустили флаги. В компании выразили соболезнования семьям и близким всех, кто погиб в результате российской атаки.

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