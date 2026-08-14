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Главная Новости дня В Запорожье более 1000 укрытий, 628 из них городские

В Запорожье более 1000 укрытий, 628 из них городские

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 21:09
В Запорожье более 1000 укрытий, 628 из них — городские
Убежище в Запорожье. Фото иллюстративное: Запорожская областная государственная администрация

В Запорожье насчитывается более 1000 укрытий, из которых 628 находятся на содержании города. Остальные объекты принадлежат другим балансодержателям — предприятиям, заводам, учреждениям образования и культуры. Горожан призывают заранее проверить ближайшее укрытие и маршрут к нему.

Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко в эфире Вечір.LIVE.

В Запорожье более 1000 укрытий

По словам Харченко, на городской интерактивной карте в настоящее время обозначены 628 укрытий, которые находятся на содержании города.

В то же время общее количество укрытий в Запорожье превышает тысячу. В это число входят объекты, за которые отвечают другие балансодержатели — в частности, заводы, предприятия, учреждения культуры и образования.

"Объектов, находящихся на содержании города, — 628. Но в целом, с учетом других балансодержателей — это заводы, предприятия, учреждения культуры или образования — их больше, их свыше 1000", — отметила чиновница.

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Горожан призвали заранее проверять укрытия

Харченко призвала жителей Запорожья не ждать сигнала воздушной тревоги, чтобы определить, куда направляться в случае опасности.

По её словам, жителям следует заранее найти ближайшее укрытие и проложить к нему безопасный маршрут.

Интерактивная карта позволяет получить подробную информацию о конкретном укрытии. В частности, можно увидеть его общую площадь, количество людей, которые могут одновременно находиться внутри, и данные об учетном держателе.

"Мы просим не во время тревоги, а просто заранее проложить себе самый прямой и безопасный маршрут к укрытию, потому что интерактивная карта дает возможность это сделать", — объяснила она.

Балансодержатели отвечают за доступ к укрытиям

По словам Харченко, ответственные лица должны обеспечивать, чтобы укрытие было доступным и открытым, а также находилось в надлежащем санитарном состоянии.

"Кто непосредственно и лично отвечает за то, чтобы укрытие было доступным и открытым, и, во-вторых, чтобы оно находилось в надлежащем санитарном состоянии", — сказала чиновница.

Она также сообщила, что сейчас в Запорожье, как и в других общинах Украины, продолжаются проверки укрытий. По ее словам, такие проверки необходимы, поскольку безопасность людей должна оставаться приоритетом.

Как сообщали Новини.LIVE, в Запорожье в результате удара РФ возник пожар и был поврежден жилой дом. На месте работали соответствующие службы, которые ликвидировали последствия атаки и устанавливали масштабы разрушений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российского удара "Запорожсталь" остановила работу, погибли работники предприятия. Атака привела к гибели людей и повреждению объектов промышленной инфраструктуры.

Запорожье война в Украине укрытия атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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