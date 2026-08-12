Обстрел Запорожья 12 августа — возник пожар, поврежден дом

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В ночь на 12 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дронов. В результате вражеской атаки в городе был поврежден жилой дом.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Последствия обстрела Запорожья 12 августа

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что в 01:18 возникла угроза применения дронов в Запорожье. Позже, в 02:39, он написал, что в регионе раздались взрывы.

Еще спустя некоторое время стало известно, что в результате обстрела был поврежден частный жилой дом.

«Выбиты окна, повреждены ворота и забор. Также возник пожар, который спасатели уже потушили. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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