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Главная Новости дня Россия атаковала «Эпицентр» в Запорожье

Россия атаковала «Эпицентр» в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 03:50
15 августа Россия атаковала «Эпицентр» в Запорожье
Срочная новость

В ночь на 15 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дронов. Под вражеский удар в очередной раз попал «Эпицентр».

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Последствия атаки РФ на Запорожье 15 августа

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram писал, что в 02:33 для Запорожья возникла угроза применения дронов. Примерно через час стало известно, что под ударом оказались торговый центр и предприятие.

«Враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Поразил торговый центр. Возник пожар. Нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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