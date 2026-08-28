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Главная Новости дня Россия ударила по Днепропетровщине: есть погибшие и повреждения

Россия ударила по Днепропетровщине: есть погибшие и повреждения

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28 августа 2026 09:48
Россия атаковала Днепропетровскую область и убила двух человек 28 августа
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вновь подвергли Днепропетровскую область массированной атаке. В результате обстрела погибли два человека. Кроме того, зафиксированы значительные повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в пятницу, 28 августа, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Днепропетровской области

"Два человека погибли. Более 10 раз враг атаковал два района беспилотниками, артиллерией и авиабомбой", — отметил Ганжа.

В Никопольском районе в результате атаки РФ пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская общины. Оккупанты повредили предприятие и супермаркет.

Кроме того, в Синельниковском районе под удар противника попала Васильковская община. Там повреждены частные дома и автомобиль. Ганжа сообщил о двух погибших.

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Сообщение Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова, 28 августа Россия в очередной раз атаковала Запорожье. В частности, противник нанес удар по гипермаркету "Эпицентр".

А 27 августа российские захватчики обстреляли Сумы. Враг сбросил на город восемь управляемых авиабомб. В результате атаки РФ трое мирных жителей получили ранения.

война Украина Днепропетровская область обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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