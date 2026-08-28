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Головна Новини дня Росія вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та пошкодження

Росія вдарила по Дніпропетровщині: є загиблі та пошкодження

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28 серпня 2026 09:48
Росія атакувала Дніпропетровщину та вбила двох людей 28 серпня
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Російські окупанти знову масовано атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, зафіксовано значні пошкодження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у пʼятницю, 28 серпня, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Дніпропетровщини

"Двоє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками, артилерією і авіабомбою", — зазначив Ганжа. 

На Нікопольщині внаслідок атаки РФ потерпали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Окупанти пошкодили підприємство та супермаркет.

Крім того, у Синельниківському районі під удар противника потрапила Васильківська громада. Там понівечені приватні оселі та автомобіль. Ганжа повідомив про двох загиблих.

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Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Іван Федорова, 28 серпня Росія вкотре атакувала Запоріжжя. Зокрема, противник вдарив по гіпермаркету "Епіцентру". 

А 27 серпня російські загарбники обстріляли Суми. Ворог скинув на місто вісім керованих авіабомб. Внаслідок атаки РФ троє мирних мешканців отримали поранення.

війна Україна Дніпропетровська область обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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