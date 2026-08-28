Вісім КАБів на Суми: в місті зруйнована інфраструктура, є поранені

Пожежа на місці прильоту в Сумах. Фото: Кордон.Медіа

Російські війська ввечері 27 серпня завдали масованого авіаудару по Сумах, скинувши на місто одразу вісім керованих авіабомб. Окупанти цілили по цивільних об'єктах, через що під ворожим вогнем опинилися житлові будинки приватного сектору, місцева промзона, СТО та один з інфраструктурних об'єктів. Внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканців отримали поранення різного ступеня важкості, а рятувальникам довелося діставати людей з-під завалів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумську військову адміністрацію.

Реклама

Дві хвилі атаки

Атака відбувалася у два етапи, коли перші чотири КАБи розірвалися в місті приблизно о 20:30, а ще чотири вибухнули вже за годину.

Загалом зафіксували вісім влучань у п'яти різних локаціях міста, причому один із приватних житлових будинків боєприпас розніс повністю вщент. Її мешканців вдалося дістати з під завалів.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 15 сусідніх осель. Крім того, руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, господарські приміщення та автомобілі.

Читайте також:

Повідомлення Сумської МВА про другу хвилю атаки. Фото: скріншот

Повторні російські авіаудари по Сумах чотирма КАБами прийшлись по двох локаціях.

Ці КАБи вдарили по території промислової зони та по території станції техобслуговування в Зарічному районі міста.

На місцях руйнувань усю ніч працювали екстрені служби, комунальники та медики.

Як писали Новини.LIVE раніше, 27 серпня росіяни знищили розподільчий центр "Будинку іграшок", де зберігалася значна частина товару. Звідти іграшки щодня відправляли до магазинів мережі по всій Україні. Водночас працівники "Будинку іграшок" не постраждали.

Також ми писали, що російські війська завдали авіаударів по житлових районах Краматорська. Внаслідок атаки поранення отримали 19 цивільних, серед них — двомісячна дівчинка. За попередніми даними, росіяни застосували дев’ять авіабомб ФАБ-250, пошкодивши 34 багатоквартирні будинки.