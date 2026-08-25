Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вдарила по Краматорську: 19 поранених, серед них немовля

Росія вдарила по Краматорську: 19 поранених, серед них немовля

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 14:57
Росія вдарила по Краматорську: 19 людей отримали поранення
Пошкоджена багатоповерхівка у Краматорську. Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська вдень 25 серпня завдали ударів по Краматорську Донецької області. Під обстрілом опинилися житлові райони міста, зокрема багатоквартирні будинки. атака тривала з 10:33 до 10:40. Станом на 13:40 відомо про 19 поранених цивільних, серед них — двомісячна дівчинка.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російські війська атакували житлову забудову Краматорська

Двомісячна постраждала дитина наразі перебуває у важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Згодом правоохоронці встановили, що російські військові завдали по Краматорську ударів дев'ятьма авіабомбами ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції. Унаслідок атаки пошкоджено 34 багатоквартирні житлові будинки. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Росія вдарила по Краматорську: 19 поранених, серед них немовля - фото 1
Пошкоджена багатоповерхівка у Краматорську. Фото: Донецька облпрокуратура

За фактом російської атаки Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 16 серпня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області безпілотником "Герань-2". Внаслідок атаки дрон влучив у відділення експресдоставки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 20 серпня російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську Донецької області, використавши авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції. Внаслідок атаки постраждали щонайменше вісім цивільних — четверо чоловіків і четверо жінок.

Донецька область Краматорськ війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації