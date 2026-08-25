Росія вдарила по Краматорську: 19 людей отримали поранення

Пошкоджена багатоповерхівка у Краматорську. Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська вдень 25 серпня завдали ударів по Краматорську Донецької області. Під обстрілом опинилися житлові райони міста, зокрема багатоквартирні будинки. атака тривала з 10:33 до 10:40. Станом на 13:40 відомо про 19 поранених цивільних, серед них — двомісячна дівчинка.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Російські війська атакували житлову забудову Краматорська

Двомісячна постраждала дитина наразі перебуває у важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Згодом правоохоронці встановили, що російські військові завдали по Краматорську ударів дев'ятьма авіабомбами ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції. Унаслідок атаки пошкоджено 34 багатоквартирні житлові будинки. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Пошкоджена багатоповерхівка у Краматорську. Фото: Донецька облпрокуратура

За фактом російської атаки Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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