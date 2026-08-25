Россия нанесла удар по Краматорску: 19 человек получили ранения

Повреждена многоэтажка в Краматорске. Фото: Донецкая облпрокуратура

Днем 25 августа российские войска нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Под обстрелом оказались жилые районы города, в частности многоквартирные дома. Атака продолжалась с 10:33 до 10:40. По состоянию на 13:40 известно о 19 раненых мирных жителях, среди них — двухмесячная девочка.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Российские войска атаковали жилую застройку Краматорска

Двухмесячный пострадавший ребенок в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Впоследствии правоохранители установили, что российские военные нанесли по Краматорску удары девятью авиабомбами ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции. В результате атаки повреждены 34 многоквартирных жилых дома. Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.

Повреждена многоэтажка в Краматорске. Фото: Донецкая облпрокуратура

По факту российской атаки Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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