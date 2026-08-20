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Массированный удар по Краматорску: восемь человек ранены

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Дата публикации 20 августа 2026 15:54
Россия атаковала Краматорск, есть раненые — подробности
Последствия атаки РФ на Краматорск. Фото: Прокуратура Украины

Днем 20 августа российские войска нанесли массированный авиаудар с использованием бомб "ФАБ-250" с универсальными планерными модулями по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки ранения получили по меньшей мере восемь гражданских лиц, среди них четверо мужчин и четверо женщин, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Также повреждены жилые дома, автомобили и магазины.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Войска РФ сбросили 9 авиабомб на Краматорск

По данным следствия, 20 августа 2026 года с 10:50 до 11:16 РФ атаковала Краматорск. Предположительно, для нанесения удара по гражданскому населению враг использовал "ФАБ-250" с универсальными планерными модулями.

В результате обстрела на данный момент известно о восьми раненых гражданских лицах в возрасте от 41 до 84 лет. У четырех мужчин и четырех женщин медики диагностировали минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, смятение головного мозга, контузии и резаные раны. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, окончательные последствия устанавливаются.

В Донецкой области за сутки ранено 13 гражданских лиц

По факту российского удара Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

В целом с начала суток под прицелом российских войск находились Краматорск, Славянск, Красноторка, Очеретино, Петровка Первая, Маяки, Новый Кавказ, Самийловка, Иверское.

В результате атаки РФ ранены 13 мирных жителей.

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Также повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили и магазины.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия российских атак на гражданскую инфраструктуру Донецкой области.

Масований удар по Краматорську: восьмеро людей поранені - фото 1
Разрушенный магазин в Краматорске. Фото: Прокуратура Украины

Новини.LIVE сообщали, что массированная ночная атака России с применением ударных дронов, баллистических и крылатых ракет привела к гибели 12 человек в Киеве и еще одного человека в Киевской области. Под российскими ударами также оказались Одесская и Черниговская области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостоять дальнейшей эскалации со стороны Москвы позволит только усиление украинской противоракетной обороны.

Новини.LIVE писали, что в "Укрзализныце" сообщили, что в результате ночной российской атаки на Киев и Киевскую область была повреждена железнодорожная инфраструктура. В связи с этим движение пригородных поездов в направлении столицы оперативно скорректировали.

Донецкая область Краматорск война в Украине атака ракетный удар авиабомба
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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