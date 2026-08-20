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Главная Новости дня Укрзализныца изменила движения поездов из-за повреждений от атак РФ

Укрзализныца изменила движения поездов из-за повреждений от атак РФ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 07:13
«Укрзализныця» изменила расписание поездов из-за обстрела Киевской области 20 августа
Поезд. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компания "Укрзализныця" заявила, что в результате ночной атаки РФ на Киев и область была повреждена инфраструктура. В связи с этим были оперативно внесены изменения в расписание пригородных поездов, следующих в сторону столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании.

Что известно об изменениях в движении поездов в направлении Киева

В Telegram канал «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщил, что изменения касаются поездов в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Так, сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут следовать следующие поезда:

  • №6903 и №6905 Нежин — Бобрик (вместо Нежин — Киев);
  • №6902 и №6906 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).

Кроме того, изменят маршрут следования и региональные рейсы. Среди них:

  • №893 Конотоп — Бобрик ( вместо Конотоп — Киев);
  • № 894 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).

Также в течение суток не смогут совершить рейс:

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  • №6909 и №6911 Нежин — Киев-Волынский;
  • №6910 Киев-Волынский — Нежин.

"В то же время предупреждаем, что в течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности. Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы", — резюмировали в компании.

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Сообщение УЗ об изменении движения поездов. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в нескольких районах города возникли пожары, повреждены здания, есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что два района столицы частично остались без света.

Укрзализныця поезда Киевская область обстрелы поезд
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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