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Головна Новини дня Укрзалізниця змінила рухи поїздів через пошкодження від атак РФ

Укрзалізниця змінила рухи поїздів через пошкодження від атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 07:13
Укрзалізниця змінила рух поїздів через обстріл Київщини 20 серпня
Поїзд. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компанія "Укрзалізниця" заявила, що що внаслідок нічної атаки РФ по Києву та області було пошкоджено інфраструктуру. У зв'язку з цим було оперативно внесено зміни у русі приміських поїздів у напрямку столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії.

Що відомо про зміну руху поїздів в напрямку Києва

У Telegram канал "Укрзалізниця: приміські поїзди" поінформував, що зміни стосуються для поїздів у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Так, сьогодні 20 серпня зміненим маршрутом будуть їхати наступні поїзди:

  • №6903 та №6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ);
  • №6902 та №6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Окрім того, змінять маршрут прямування і регіональні рейси. Серед них:

  • №893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ);
  • №894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).

Також цієї доби не зможуть здійснити рейс:

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  • №6909 та №6911 Ніжин — Київ-Волинський;
  • №6910 Київ-Волинський — Ніжин.

"Водночас попереджаємо, що протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань. Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", — резюмували у компанії.

Обстріл Київської області 20 серпня - Укрзалізниця змінила рух поїздів
Повідомлення УЗ про зміну руху поїздів. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах міста виникли пожежі, пошкоджені будівлі, є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що два райони столиці частково залишилися без світла.

Укрзалізниця поїзди Київська область обстріли потяг
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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