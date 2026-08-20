РФ атакувала Краматорськ, є поранені - деталі

Наслідки атаки РФ по Краматорську. Фото: Прокуратура України

Російські війська вдень 20 серпня завдали масованого авіаудару "ФАБ-250" з універсальними планерними модулями по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки поранення отримали щонайменше вісім цивільних, серед них четверо чоловіків і четверо жінок, наразі їм надається медична допомога. Також пошкоджені житлові будинки, автомобілі й магазини.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Війська рф скинули 9 авіабомб на Краматорськ

За даними слідства, 20 серпня 2026 року з 10:50 по 11:16 РФ атакувала Краматорськ. Попередньо, для удару проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з універсальними планерними модулями.



Внаслідок обстрілу станом на зараз відомо про восьмеро поранених цивільних віком від 41 до 84 років. У чотирьох чоловіків та чотирьох жінок медики діагностували мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії та різані рани. Наразі постраждалим надається медична допомога, остаточні наслідки встановлюються.

В Донецькій області за добу поранено 13 цивільних

За фактом російського удару Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.



Загалом від початку доби під прицілом російських військ перебували Краматорськ, Слов’янськ, Красноторка, Очеретине, Петрівка Перша, Маяки, Новий Кавказ, Самійлівка, Іверське.

Внаслідок атаки РФ поранено 13 цивільних.

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Також пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, автомобілі й магазини.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки російських атак на цивільну інфраструктуру Донеччини.

Зруйнований магазин в Краматорську. Фото: Прокуратура України

Новини.LIVE писали, що унаслідок масованої нічної атаки Росії із застосуванням дронів, балістичних і крилатих ракет у Києві загинули 12 людей, ще одна людина стала жертвою удару в Київській області. Під обстрілами також опинилися Одеська та Чернігівська області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що протистояти подальшій ескалації з боку Росії можна лише шляхом посилення протибалістичної оборони України.

Новини.LIVE інформували, що в "Укрзалізниці" повідомили, що внаслідок нічної російської атаки на Київ та область зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Через це рух приміських поїздів у напрямку столиці оперативно скоригували.