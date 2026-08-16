РФ атакувала Краматорськ: загинув 19-річний хлопець

Наслідки російської атаки. Фото: Краматорська міськрада

Російські військові вдень 16 серпня атакували Краматорськ Донецької області безпілотником "Герань-2". Ворожий дрон влучив у відділення експресдоставки, внаслідок чого загинув 19-річний хлопець, ще семеро чоловіків отримали поранення.

Про наслідки атаки повідомили в поліції Донецької області та в Краматорській міськраді, передає Новини.LIVE.

Російський дрон влучив у відділення пошти

За даними правоохоронців, удар стався близько 16:00. Безпілотник влучив безпосередньо в приміщення відділення. Будівля зазнала пошкоджень.

Наслідки російської атаки. Фото: поліція Донеччини

На місці атаки працювали слідчо-оперативна група, парамедики поліції та вибухотехніки. Постраждалим надають необхідну допомогу, а правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.

Наслідки російської атаки. Фото: поліція Донеччини

Філашкін наголосив, що російські військові вкотре вдарили по місцю, куди люди приходять у повсякденних справах. За його словами, таким чином РФ намагається перетворити будь-яку буденну хвилину для цивільних на смертельну небезпеку. Очільник Донецької ОВА закликав жителів регіону, які досі залишаються на Донеччині, берегти себе та близьких і евакуюватися до безпечніших областей України.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 4 серпня завдали авіаційного удару по центральній частині Краматорська Донецької області. За оновленою інформацією, внаслідок атаки постраждали 22 цивільні людини.