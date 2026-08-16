Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни вдарили по пошті у Краматорську: є загиблий

Росіяни вдарили по пошті у Краматорську: є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 21:18
РФ атакувала Краматорськ: загинув 19-річний хлопець
Наслідки російської атаки. Фото: Краматорська міськрада

Російські військові вдень 16 серпня атакували Краматорськ Донецької області безпілотником "Герань-2". Ворожий дрон влучив у відділення експресдоставки, внаслідок чого загинув 19-річний хлопець, ще семеро чоловіків отримали поранення.

Про наслідки атаки повідомили в поліції Донецької області та в Краматорській міськраді, передає Новини.LIVE.

Російський дрон влучив у відділення пошти

За даними правоохоронців, удар стався близько 16:00. Безпілотник влучив безпосередньо в приміщення відділення. Будівля зазнала пошкоджень.

Росіяни вдарили по пошті у Краматорську: є загиблий - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: поліція Донеччини

На місці атаки працювали слідчо-оперативна група, парамедики поліції та вибухотехніки. Постраждалим надають необхідну допомогу, а правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.

Росіяни вдарили по пошті у Краматорську: є загиблий - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: поліція Донеччини

Філашкін наголосив, що російські військові вкотре вдарили по місцю, куди люди приходять у повсякденних справах. За його словами, таким чином РФ намагається перетворити будь-яку буденну хвилину для цивільних на смертельну небезпеку. Очільник Донецької ОВА закликав жителів регіону, які досі залишаються на Донеччині, берегти себе та близьких і евакуюватися до безпечніших областей України.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у Краматорську Донецької області рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого багатоквартирного будинку тіло чоловіка. Будівля зазнала значних руйнувань унаслідок російського авіаудару 13 серпня, через який обвалилися конструкції з першого по п’ятий поверхи.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 4 серпня завдали авіаційного удару по центральній частині Краматорська Донецької області. За оновленою інформацією, внаслідок атаки постраждали 22 цивільні людини.

поліція Краматорськ війна в Україні Нацполіція атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації