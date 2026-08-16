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Главная Новости дня Россияне нанесли удар по почте в Краматорске: есть погибший

Россияне нанесли удар по почте в Краматорске: есть погибший

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 21:18
Россия атаковала Краматорск: погиб 19-летний парень
Последствия российского нападения. Фото: Краматорский горсовет

Днем 16 августа российские военные атаковали Краматорск в Донецкой области с помощью беспилотника "Герань-2". Вражеский дрон попал в отделение экспресс-доставки, в результате чего погиб 19-летний молодой человек, еще семеро мужчин получили ранения.

О последствиях атаки сообщили в полиции Донецкой области и в Краматорском горсовете, передает Новини.LIVE.

Российский дрон попал в почтовое отделение

По данным правоохранителей, удар произошел около 16:00. Беспилотник попал непосредственно в помещение отделения. Здание получило повреждения.

Россияне нанесли удар по почте в Краматорске: есть погибший - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: полиция Донецкой области

На месте атаки работали следственно-оперативная группа, парамедики полиции и взрывотехники. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, а правоохранители документируют последствия российского обстрела.

Россияне нанесли удар по почте в Краматорске: есть погибший - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: полиция Донецкой области

Филашкин подчеркнул, что российские военные в очередной раз нанесли удар по месту, куда люди приходят по повседневным делам. По его словам, таким образом РФ пытается превратить любую обыденную минуту для гражданских лиц в смертельную опасность. Глава Донецкой ОГА призвал жителей региона, которые до сих пор остаются в Донецкой области, беречь себя и своих близких и эвакуироваться в более безопасные районы Украины.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Краматорске Донецкой области спасатели извлекли из-под завалов разрушенного многоквартирного дома тело мужчины. Здание понесло значительные разрушения в результате российского авиаудара 13 августа, из-за которого обрушились конструкции с первого по пятый этажи.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 4 августа нанесли авиаудар по центральной части Краматорска Донецкой области. По обновленной информации, в результате атаки пострадали 22 мирных жителя.

полиция Краматорск война в Украине Нацполиция атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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