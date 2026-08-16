Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по дому в Краматорске: из-под завалов извлекли тело

Удар РФ по дому в Краматорске: из-под завалов извлекли тело

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 14:16
Российский обстрел Краматорска 13 августа: из-под завалов извлекли тело мужчины
Спасатели расчищают завалы в Краматорске. Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов разрушенного многоквартирного дома. В результате российского авиаудара 13 августа обрушились конструкции с первого по пятый этажи.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Краматорска

В течение трех дней спасатели проводили поисковые и аварийно-спасательные работы. Сегодня они обнаружили и извлекли тело мужчины 1966 года рождения.

Атака Росії на Краматорськ 13 серпня
Последствия российского обстрела Краматорска 13 августа. Фото: ГСЧС
Розбір завалів у Краматорську 16 серпня
Спасатели извлекают тело мужчины из-под завалов в Краматорске. Фото: ГСЧС

Всего разобрано 107 тонн разрушенных конструкций, а работы на месте завершены.

Російський обстріл Краматорська 13 серпня
Разбор завалов в Краматорске. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Краматорську 13 серпня
Последствия российского авиаудара по Краматорску 13 августа. Фото: ГСЧС

"Призываем жителей Краматорска и других населенных пунктов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, не медлить с эвакуацией и выезжать в более безопасные регионы страны», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в ночь на 16 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами, в результате чего разрушения зафиксированы в восьми областях и Киеве. Кроме того, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

А в ночь на 15 августа Россия атаковала Запорожье. Под удар противника попал "Эпицентр". В результате обстрела произошел масштабный пожар.

война ГСЧС Донецкая область обстрелы Краматорск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации