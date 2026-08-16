Российский обстрел Краматорска 13 августа: из-под завалов извлекли тело мужчины

Спасатели расчищают завалы в Краматорске. Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов разрушенного многоквартирного дома. В результате российского авиаудара 13 августа обрушились конструкции с первого по пятый этажи.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Краматорска

В течение трех дней спасатели проводили поисковые и аварийно-спасательные работы. Сегодня они обнаружили и извлекли тело мужчины 1966 года рождения.

Последствия российского обстрела Краматорска 13 августа. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекают тело мужчины из-под завалов в Краматорске. Фото: ГСЧС

Всего разобрано 107 тонн разрушенных конструкций, а работы на месте завершены.

Разбор завалов в Краматорске. Фото: ГСЧС

Последствия российского авиаудара по Краматорску 13 августа. Фото: ГСЧС

"Призываем жителей Краматорска и других населенных пунктов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, не медлить с эвакуацией и выезжать в более безопасные регионы страны», — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в ночь на 16 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами, в результате чего разрушения зафиксированы в восьми областях и Киеве. Кроме того, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

А в ночь на 15 августа Россия атаковала Запорожье. Под удар противника попал "Эпицентр". В результате обстрела произошел масштабный пожар.