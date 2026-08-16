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Головна Новини дня Удар РФ по будинку в Краматорську: з-під завалів дістали тіло

Удар РФ по будинку в Краматорську: з-під завалів дістали тіло

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 14:16
Російський обстріл Краматорська 13 серпня: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Рятувальники розбирають завали у Краматорську. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого багатоквартирного будинку. Внаслідок російського авіаудару 13 серпня обвалилися конструкції з першого по пʼятий поверхи.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Краматорська

Упродовж трьох днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Сьогодні вони виявили та вилучило тіло чоловіка 1966 року народження.

Атака Росії на Краматорськ 13 серпня
Наслідки російського обстрілу Краматорська 13 серпня. Фото: ДСНС
Розбір завалів у Краматорську 16 серпня
Рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів у Краматорську. Фото: ДСНС

Загалом розібрано 107 тонн зруйнованих конструкцій, а роботи на місці завершені.

Російський обстріл Краматорська 13 серпня
Розбір завалів у Краматорську. Фото: ДСНС
Удар Росії по Краматорську 13 серпня
Наслідки російського авіаудару по Краматорську 13 серпня. Фото: ДСНС

"Закликаємо мешканців Краматорська та інших населених пунктів, що перебувають під постійною загрозою обстрілів, не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів країни", — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєра Сергія Корецького, у ніч проти 16 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами, внаслідок чого руйнування є у восьми областях та Києві. Крім того, внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

А у ніч проти 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя. Під удар противника потрапив "Епіцентр". Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа.

війна ДСНС Донецька область обстріли Краматорськ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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