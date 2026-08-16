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Головна Новини дня Нічний обстріл України: наслідки ліквідовували 341 рятувальник

Нічний обстріл України: наслідки ліквідовували 341 рятувальник

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Дата публікації: 16 серпня 2026 13:05
Російський обстріл України 16 серпня: руйнування у восьми областях та Києві
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 16 серпня атакували Україну. Наслідки обстрілу ліквідовували 341 рятувальник і 93 одиниці техніки Державної служби з надзвичайної ситуації. Руйнування зафіксовані у восьми областях та Києві.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 16 серпня

Внаслідок ворожих ударів у Києві та області шестеро людей отримали поранення. У Кривому Розі загинуло двоє осіб та 14 постраждалих. Ще одна людина загинула у Сумах. Корецький висловив співчуття рідним та близьким.

Російський обстріл Києва 16 серпня
Наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС
Атака Росії на Київ 16 серпня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС
Удар Росії по Києву 16 серпня
Удар Росії по Києву 16 серпня. Фото: ДСНС

Під російською атакою були об’єкти інфраструктури, житлові та цивільні об’єкти, енергетика.

Російський обстріл Одещини 16 серпня
Наслідки російського обстрілу Одещини 16 серпня. Фото: ДСНС

"Дякую Силам ППО, завдяки професіоналізму яких вдалося уникнути значно більших руйнувань і врятувати життя людей. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, енергетикам та всім, хто зараз допомагає в ліквідації наслідків атаки", — додав Корецький.

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Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, у ніч проти 16 серпня російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою та дронами, внаслідок чого сталася масштабна пожежа. 

А у Києві внаслідок нічного обстрілу сталася пожежа на території книжкового ринку в Оболонському районі. Вогонь знищив частину павільйонів, книги, товари та особисте майно підприємців.

Київ війна Кривий Ріг Суми Одеська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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