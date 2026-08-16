Вибухи у Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі 16 серпня через балістику

Люди в укритті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Вибухи у Дніпрі, Полтаві, Кременчуці та Кривому Розі пролунали прямо зараз, в ніч проти 16 липня. Росіяни завдали удари балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі 16 серпня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — йшлося повідомленні КМВА в Telegram о 01:59.

Паралельно сигнал тривоги розповсюдився у більшості областей України. Повітряні сили ЗСУ у Telegram теж підтвердили загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на - Кам'янське, Кременчук та Кривий Ріг.

Проте згідно місцевих ЗМІ, вибухи приблизно о 02:04 пролунали майже одночасно у Дніпрі, Полтаві, Кременчуці та Кривому Розі. До речі щодо Кривого Рогу, глава Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив атаку.

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Можливі ще виходи. Бережіть себе", — написав він.

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