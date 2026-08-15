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Головна Новини дня Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 15:27
РФ завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла
Наслідки обстрілу Кривого рогу. Фото ілюстративне: ДСНС

Ворог завдав удару по Кривому Рогу вдень 15 серпня. На місці удару виникла пожежа, поранений чоловік. Наслідки уточнюються. У мережі повідомляють, що місто залишилося без світла після ворожої атаки, також були перебої із громадським електротранспортом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА. 

Перебої зі світлом

В мережі повідомили, що також були перебої із електротранспортом, але рух оперативно відновили.

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла - фото 1
Повідомлення Дніпропетровської ОВА. Фото: скріншот

"Одна людина поранена. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюються", — повідомили у Дніпропетровській ОВА. 

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла - фото 2
Повідомлення про пожежу. Фото: скріншот

Як писали раніше Новини.LIVEросійські війська завдали удару по житловим кварталам Кривого Рогу. Під ударом опинився будівельний гіпермаркет "Епіцентр", внаслідок обстрілу є поранені.

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Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували АЗС біля Кривого Рогу. Ворог завдав удару реактивним дроном типу Shahed. Заинуло троє цивільних, серед яких дитина. Пізніше в ДСНС оприлюднили інформацію, що одним із загиблих виявився рятувальник ДСНС та його син.

Кривий Ріг обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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