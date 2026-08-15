РФ завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла

Росіяни завдали удару по Кривому Рогу: місто без світла
Ворог завдав удару по Кривому Рогу вдень 15 серпня. На місці удару виникла пожежа, поранений чоловік. Наслідки уточнюються. У мережі повідомляють, що місто залишилося без світла після ворожої атаки, також були перебої із громадським електротранспортом.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Дніпропетровської ОВА.
Перебої зі світлом
В мережі повідомили, що також були перебої із електротранспортом, але рух оперативно відновили.
"Одна людина поранена. Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік. Наслідки уточнюються", — повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Як писали раніше Новини.LIVE, російські війська завдали удару по житловим кварталам Кривого Рогу. Під ударом опинився будівельний гіпермаркет "Епіцентр", внаслідок обстрілу є поранені.
Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували АЗС біля Кривого Рогу. Ворог завдав удару реактивним дроном типу Shahed. Заинуло троє цивільних, серед яких дитина. Пізніше в ДСНС оприлюднили інформацію, що одним із загиблих виявився рятувальник ДСНС та його син.